Португалия

Украинский форвард также впервые попал в стартовый состав лиссабонского клуба.

Бенфика принимает на своем поле Ароку в матче второго тура чемпионата Португалии, в котором украинский форвард Роман Яремчук впервые вышел в стартовом составе лиссабонского клуба, а также дебютировал в рамках первенства страны.

Доверие со стороны главного тренера "орлов" Жорже Жезуша 25-летний нападающий оправдал уже в первой тайме, когда сперва на 38-й минуте отдал ассист на Вальдшмидта, а затем на 43-й минуте уже и сам записал на свой счет гол.

Стоит также отметить, что Арока вынуждена играть в меньшинстве с 8-й минуты из-за удаления Виктора Браги, которое также заработал Яремчук. После первого тайма Бенфика ведет со счетом 2:0.

Видео дебютного гола Яремчука за Бенфику:

Видео дебютного ассиста Яремчука за Бенфику: