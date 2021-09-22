Португалия

Член семьи форварда Манчестер Юнайтед призналась, что ее сын наблюдает за игрой своей бывшей команды.

Трансфер Криштиану Роналду из туринского Ювентуса в английский Манчестер Юнайтед под конец летней кампании переходов одновременно сумел осчастливить болельщиков "Красных дьяволов", однако также расстроил поклонников лиссабонского Спортинга, который также претендовал на возвращение своего звездного футболиста.

В итоге, пока у нападающего Юнайтед дела идут как нельзя лучшим образом в новом коллективе, разговоры о его последующем переходе в стан "зелено-белых" не останавливаются ни на минуту.

Добавила интриги и мать Криштиану, Долорес Авейру, когда в интервью подкасту ADN de Leão поделилась своим сокровенным желанием.

"Роналду должен вернуться сюда, он будет играть в Спортинге для меня. Он любит смотреть за играми его бывшего клуба.

Я уже сказал ему: "Сынок, прежде чем я умру, я хочу увидеть, как ты вернешься в Спортинг. Когда мы переедем обратно в Лиссабон, я хочу, чтобы он играл за Спортинг.

Сейчас он играет за Манчестер, но его сын собирается сделать первые шаги именно в Спортинге. Увидеть их двоих в футболке этого клуба было бы моей мечтой, это было просто потрясающе.

Сегодня номер "7" в этом клубе принадлежит Табате. Пока что принадлежит. Когда придет Роналду, он перейдет к нему!

Роналду, если он вернется сюда, компенсирует расходы клуба за счет продажи футболок со своим именем. В Манчестере это было настоящим безумием!

По телевидению говорили о Манчестер Сити, но он тогда еще сказал мне: "Мама, не беспокойся о том, что они говорят, потому что я еду в Манчестер Юнайтед". В ответ я сказала, что мне это очень понравилась эта идея. И он это сделал. Увидеть стадион заполненным, на 75 тысяч человек, который поет его имя, было большим восторгом", — призналась мать Криштиану Роналду.

Увеличить свой голевой задел португалец имеет все шансы во время домашнего поединка его команды против лондонского Тоттенхэма.