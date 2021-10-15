Португалия

Действующее соглашение "драконов" с португальским голкипером истекает в конце текущего сезона.

Ключевой голкипер Порту Диогу Кошта вскоре поставит подпись под новым соглашением со своим нынешним клубом.

Как сообщает журналист Николо Скира, новый контракт 22-летнего португальца с "драконами" будет рассчитан до лета 2026 года.

Сделка была успешно завершена с помощью агента Жорже Мендеша, и вскоре об этом будет объявлено официально.

В текущем сезоне Диогу Кошта провел за Порту 10 поединков, в которых пропустил 10 мячей и 4 матча сыграл на ноль.