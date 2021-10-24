Португалия

В рамках девятого тура чемпионата Португалии лиссабонскую Бенфику ожидает противостояние с Визелой.

Главный тренер "орлов" Жорже Жезуш и его тренерский штаб определились со стартовым составом на предстоящий поединок.

Так, против Визелы с первых минут выйдет украинский нападающий Роман Яремчук, который перебрался в Бенфику в летнее трансферное окно из бельгийского Гента.

Напомним, матч Визела — Бенфика состоится сегодня, 24 октября, в 20:00 по киевскому времени.

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