Португалия

Дни Жорже Жезуша в лиссабонском клубе, по всей видимости, сочтены.

Несмотря на выход лиссабонской Бенфики в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, руководство клуба всерьез рассматривает вопрос об отставке главного тренера команды, Жорже Жезуша, по причине неудовлетворительных результатов на внутренней арене.

За пятнадцать сыгранных туров португальской Лиги "орлы" набрали 37 очков, и уже на четыре балла отстают от пары лидеров в лице Порту и лиссабонского Спортинга.

К тому же, Бенфика накануне уступила "драконам" в 1/8 финала Кубка Португалии (3:0), в результате чего в пятом сезоне кряду не сможет побороться за победу в данном турнире.

Подобное стечение обстоятельств вынуждает руководство лиссабонского клуба размышлять на тему замены опытного наставника, а одним из кандидатов на после главного тренера Бенфики неожиданно оказался бывший главный тренер туринского Ювентуса Андреа Пирло.

Как сообщает итальянский ресурс Calciomercato, президент "орлов" Руи Кошта уже связался с итальянским специалистом, с которым еще в бытности футболиста защищал цвета Милана (2001-2006).

Помимо Пирло, лиссабонский клуб также рассмотрит кандидатуры Паулу Фонсеки и Нуну Эшпириту Санту, которые на данный момент остаются без работы.