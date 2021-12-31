Португалия

"Орлы" уступили сопернику второй раз кряду.

Бенфика в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Португалии отправилась в гости к Порту и потерпела поражение со счетом 1:3.

"Драконы" дважды поразили ворота соперника в первой половине игры, на что" орлы" ответили точным ударом Романа Яремчука в начале второго тайма.

Буквально сразу лиссабонцы остались в меньшинстве — Алмейда получил вторую желтую карточку.

В середине второго тайма Тареми забил третий гол Порту, поставив точку в матче.

Порту — Бенфика 3:1

Голы: Виейра, 34, Пепе, 37, Тареми, 69 — Яремчук, 47