"Орлы" уступили сопернику второй раз кряду.
Порту - Бенфика, getty images
31 декабря 2021, 00:59
Бенфика в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Португалии отправилась в гости к Порту и потерпела поражение со счетом 1:3.
"Драконы" дважды поразили ворота соперника в первой половине игры, на что" орлы" ответили точным ударом Романа Яремчука в начале второго тайма.
Буквально сразу лиссабонцы остались в меньшинстве — Алмейда получил вторую желтую карточку.
В середине второго тайма Тареми забил третий гол Порту, поставив точку в матче.
Порту — Бенфика 3:1
Голы: Виейра, 34, Пепе, 37, Тареми, 69 — Яремчук, 47