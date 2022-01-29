Украинец с первых минут выйдет на поле.
Роман Яремчук, ФК Бенфика
29 января 2022, 21:24
В рамках финала Кубка португальской лиги состоится лиссабонское дерби — Бенфика сыграет против Спортинга.
Главные тренеры определились с составами на поединок. Украинский форвард Роман Яремчук сыграет с первых минут за "орлов".
Бенфика: Влаходимос — Лазаро, Морато, Вертонген, Гримальдо — Мейте, Вайгль, Мариу — Гонсалвеш, Эвертон — Яремчук.
Запасные: Лейте, Ферро, Таарабт, Рамос, Пицци, Диаш, Бернарду, Араужо, Алмейда.
Спортинг: Адан — Феддаль, Инасиу, Нету, Рейс, Эсжайю — Матеуш, Палинья — Педру, Сарабия — Паулиньо.
Запасные: Виржиниа, Кабрал, Браганча, Порро, Катамо, Сантуш, Угарте, Томаш, Табата.
Матч Бенфика — Спортинг состоится 29 января и начнется в 21:45 по киевскому времени.