Португалия

Завершился поединок финала Кубка португальской лиги.

В рамках финала Кубка португальской лиги Спортинг обыграл Бенфику со счетом 2:1.

Бенфика, в старте которой вышел украинский форвард Роман Яремчук, забила первой. На 23 минуте Эвертон на левом фланге обыгрался с Гримально и с острого угла прошил ворота Адана. Бразилец пробил сильно в ближнюю девятку.

Второй тайм со старта начался с гола в ворота Бенфики. На 49 минуте Гонсалу Инасиу нашел мяч в штрафной после подачи с углового и головой переиграл Влаходимоса, который до этого неоднократно спасал Бенфику от пропущенного гола.

На 78 минуте Спортинг сумел выйти вперед. Все шло ко второму голу "львов", и Сарабия его забил. Пабло сумел точно пробить низом и мяч оказался в сетке ворот греческого вратаря.

Таким образом Спортинг четвертый раз в своей истории стал обладателем Кубка португальской лиги.

Бенфика — Спортинг 1:2

Голы: Эвертон, 23 — Инасиу, 49, Сарабия, 78

Бенфика: Влаходимос — Лазаро, Морато (Пицци, 83), Вертонген, Гримальдо — Мейте (Араужо, 83), Вайгль, Мариу — Гонсалвеш (Диаш, 73), Эвертон (Таарабт, 83) — Яремчук (Рамос, 61).

Спортинг: Адан — Феддаль, Инасиу, Нету (Порро, 66), Рейс, Эсжайю — Матеуш (Угарте, 84), Палинья — Педру, Сарабия (Сантуш, 88) — Паулиньо (Томаш, 88).

Предупреждения: Вертонген, Эвертон, Мариу, Нету, Паулиньо, Матеуш, Эсжайю.