Португалия

Предлагаем вашему вниманию обзор главных моментов поединка.

Спортинг Лиссабон одержал победу над Бенфикой со счетом 2:1 в финале Кубка португальской лиги.

Бенфика открыла счет в середине первого тайма усилиями Эвертона и ушла на перерыв с преимуществом. Однако во втором тайме "львы" добились победы благодаря голам Гонсалу Инасиу и Пабло Сарабии.



Бенфика — Спортинг Л 1:2

Голы: Эвертон, 23 — Инасиу, 49, Сарабия, 78.

Бенфика: Влаходимос — Лазаро, Морато (Пицци, 83), Вертонген, Гримальдо — Мейте (Араужо, 83), Вайгль, Мариу — Гонсалвеш (Диаш, 73), Эвертон (Таарабт, 83) — Яремчук (Рамос, 61).

Спортинг: Адан — Феддаль, Инасиу, Нету (Порро, 66), Рейс, Эсжайю — Матеуш (Угарте, 84), Палинья — Педру, Сарабия (Сантуш, 88) — Паулиньо (Томаш, 88).

Предупреждения: Вертонген, Эвертон, Мариу, Нету, Паулиньо, Матеуш, Эсжайю.