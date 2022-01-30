Предлагаем вашему вниманию обзор главных моментов поединка.
Бенфика — Спортинг Л, twitter.com/Sporting_CP
30 января 2022, 09:01
Спортинг Лиссабон одержал победу над Бенфикой со счетом 2:1 в финале Кубка португальской лиги.
Бенфика открыла счет в середине первого тайма усилиями Эвертона и ушла на перерыв с преимуществом. Однако во втором тайме "львы" добились победы благодаря голам Гонсалу Инасиу и Пабло Сарабии.
Бенфика — Спортинг Л 1:2
Голы: Эвертон, 23 — Инасиу, 49, Сарабия, 78.
Бенфика: Влаходимос — Лазаро, Морато (Пицци, 83), Вертонген, Гримальдо — Мейте (Араужо, 83), Вайгль, Мариу — Гонсалвеш (Диаш, 73), Эвертон (Таарабт, 83) — Яремчук (Рамос, 61).
Спортинг: Адан — Феддаль, Инасиу, Нету (Порро, 66), Рейс, Эсжайю — Матеуш (Угарте, 84), Палинья — Педру, Сарабия (Сантуш, 88) — Паулиньо (Томаш, 88).
Предупреждения: Вертонген, Эвертон, Мариу, Нету, Паулиньо, Матеуш, Эсжайю.