Футбольний клуб Ріу Аве, який виступає у другому за силою дивізіоні Португалії, вирішив зробити свій внесок у боротьбі українського народу проти російських оккупантів і терористів.

На один із матчів чемпіонату гравці Ріу Аве вийшли у футболках із написом "Захистіть небо України", який закликає НАТО закрити польотну зону в повітряному просторі нашої країни.

Як повідомляє прес-служба португальського клубу, згодом ці футболки будуть продані, а виручені кошти підуть на покупку предметів першої необхідності та їхнє відправлення в Україну.

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