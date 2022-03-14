Португальський клуб відправить в Україну предмети першої потреби.
Фото: twitter.com/RioAve_FC
14 марта 2022, 17:24
Футбольний клуб Ріу Аве, який виступає у другому за силою дивізіоні Португалії, вирішив зробити свій внесок у боротьбі українського народу проти російських оккупантів і терористів.
На один із матчів чемпіонату гравці Ріу Аве вийшли у футболках із написом "Захистіть небо України", який закликає НАТО закрити польотну зону в повітряному просторі нашої країни.
Як повідомляє прес-служба португальського клубу, згодом ці футболки будуть продані, а виручені кошти підуть на покупку предметів першої необхідності та їхнє відправлення в Україну.
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