Португалия

Португальський клуб відправить в Україну предмети першої потреби.

Футбольний клуб Ріу Аве, який виступає у другому за силою дивізіоні Португалії, вирішив зробити свій внесок у боротьбі українського народу проти російських оккупантів і терористів.

На один із матчів чемпіонату гравці Ріу Аве вийшли у футболках із написом "Захистіть небо України", який закликає НАТО закрити польотну зону в повітряному просторі нашої країни.

Як повідомляє прес-служба португальського клубу, згодом ці футболки будуть продані, а виручені кошти підуть на покупку предметів першої необхідності та їхнє відправлення в Україну.

Juntos pela Ucrânia! 🇺🇦



Nas camisolas de jogo, os nomes dos jogadores estavam em ucraniano e essas mesmas camisolas serão vendidas e o valor angariado reverte para a aquisição de bens de primeira necessidade a serem enviados para a Ucrânia. 🇺🇦 #PorTodosVencer #ProtectUASky pic.twitter.com/XTb5hZV98Q — Rio Ave FC (@RioAve_FC) March 14, 2022

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