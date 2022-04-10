Українець зустрівся з дітьми на стадіоні.
Роман Яремчук, Бенфіка
10 апреля 2022, 23:56
Нападник Бенфіки та збірної України Роман Яремчук провів зустріч з українцями, які залишили Україну через війну.
Футболіст на Ештадіу Да Луш поспілкувався з дітьми та дорослими, роздав автографи та сфотографувався з охочими.
"Це була чудова нагода познайомитися з дітьми та їхніми батьками, які покинули гарячі точки України. Приємно бачити посмішки на обличчях українських дітей. Разом ми єднаємося заради перемоги", — розповів футболіст.