Португалия

Українець зустрівся з дітьми на стадіоні.

Нападник Бенфіки та збірної України Роман Яремчук провів зустріч з українцями, які залишили Україну через війну.

Футболіст на Ештадіу Да Луш поспілкувався з дітьми та дорослими, роздав автографи та сфотографувався з охочими.

"Це була чудова нагода познайомитися з дітьми та їхніми батьками, які покинули гарячі точки України. Приємно бачити посмішки на обличчях українських дітей. Разом ми єднаємося заради перемоги", — розповів футболіст.