Португалия

На уругвайського форварда претендують безліч європецьких клубів, але лідирують у гонці ПСЖ, Челсі та Манчестер Юнайтед.

Нападник лісабонської Бенфіки Давін Нуньєс, який є конкурентом українця Романа Яремчука за позицією, у літнє трансферне вікно може вирушити на підвищення до більш престижного чемпіонату.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, керівництво "орлів" не утримуватиме і готове продати 22-річного уругвайця наступного літа, але при цьому португальський клуб хоче заробити на трансфері гравця близько 70 мільйонів євро.

У Нуньєсі зацікавлені багато європейських клубів, але, за інформацією джерела, лідерами у боротьбі за нападника нині є ПСЖ, Челсі та Манчестер Юнайтед, хоча всі вони перебувають лише на початковій стадії переговорів.

У поточному сезоні Дарвін Нуньєс провів за Бенфіку 36 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 31 гол та віддав 3 результативні передачі.