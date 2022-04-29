Португалия

Футболіст може стати одноклубником Яремчука.

Зимовий новачок донецького Шахтаря Давід Нерес може стати гравцем португальської Бенфіки.

Клуби вже протягом деякого часу ведуть активні перемовини. Очікується, що вони завершаться влітку.

Поки що невідомо, яка буде ціна трансферу. Наразі клуби домовляються про грошовий фактор переходу.

З початку війни в Україні Нерес цікавив багатьох клубів. Серед них були бразильські, французькі та інші.

Нагадаємо, що Нерес перейшов у Шахтар із Аякса. За інформацією Transfermarkt сума трансферу склала 12 мільйонів євро.