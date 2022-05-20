Португалия

Футболісти не повернуться до "орлів".

Деякі ЗМІ приписували інтерес португальської Бенфіки до двох гравців — Неманьї Матича та Анхеля Ді Марії.

Насправді головний тренер клубу Рогер Шмідт не бачить футболістів у клубі в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє CM+ Journal, основана причина цього рішення від Шмідта — вік футболістів, яких йому пропонували.

Фахівець навпаки хоче бачити в основному складі молодих гравців, у яких є перспективи бути проданими за великі гроші.

Нагадаємо, що у послугах Ді Марії зацікавлений туринський Ювентус, а Матич цікавий римській Ромі.