Португалия

Захисник Корінтіанса може перебратися до Європи.

Трансферна модель великих португальських клубів є вже давно добре відома широкому загалу, тому чергова новина про зацікавленість ізбоку Порту та лісабонської Бенфіки в придбанні чергового виконавця з Південної Америки.

Ідеться про центрального захисника бразильського Корінтіанса Жоао Віктора да Сілву Марселіньйо, який у поточному сезоні продовжив закріплюватися в якості основного виконавця команди, до якої повернувся з оренди до Атлетіко Гойяньєнсе на початку минулого року.

"Мушкетери" хочуть за свого 23-річного гравця 10 млн євро, що трохи зменшує апетити європейських команд, однак активні перемовини між клубами досі тривають.

У поточному розіграші бразильської Серії A Жоао Віктор зіграв 23 матчі.