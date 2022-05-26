Французькому клубу гравець виявився непотрібен.
Міхайло Рістіч, Getty Images
26 травня 2022, 11:37
Сербський фланговий захисник Міхайло Рістіч свого часу вважався одним із найбільш талановитих виконавців свого покоління, але влітку 2017 року зробив роковий вибір на користь виступів у складі однієї з команд країни-окупанта, через що в підсумку запізно дебютував на міжнародному рівні.
Лише після переходу до складу французького Монпельє взимку 2019 року кар’єра вже 26-річного виконавця хоч трохи пожвавилась.
Йому надали можливість зіграти на рівні збірної в кількох матчах кваліфікацій до чемпіонатів світу та Європи, але зрештою угоду з "паладінами" він так і не продовжив.
Ситуацією, що склалася станом на сьогоднішній день, має намір скористатися лісабонська Бенфіка, яка пропонує Рістічу підписати трирічну угоду вже найближчим часом.
У поточному сезоні Міхайло зіграв у 31 матчі, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі.