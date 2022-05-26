Португалия

Французькому клубу гравець виявився непотрібен.

Сербський фланговий захисник Міхайло Рістіч свого часу вважався одним із найбільш талановитих виконавців свого покоління, але влітку 2017 року зробив роковий вибір на користь виступів у складі однієї з команд країни-окупанта, через що в підсумку запізно дебютував на міжнародному рівні.

Лише після переходу до складу французького Монпельє взимку 2019 року кар’єра вже 26-річного виконавця хоч трохи пожвавилась.

Йому надали можливість зіграти на рівні збірної в кількох матчах кваліфікацій до чемпіонатів світу та Європи, але зрештою угоду з "паладінами" він так і не продовжив.

Ситуацією, що склалася станом на сьогоднішній день, має намір скористатися лісабонська Бенфіка, яка пропонує Рістічу підписати трирічну угоду вже найближчим часом.

У поточному сезоні Міхайло зіграв у 31 матчі, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі.