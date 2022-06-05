Португалия

У клубі вирішили подумати наперед щодо власного складу.

Цьогорічні виступи флангового захисника фріульського Удінезе Науеля Моліни здивували поціновувачів Серії A, бо представник середняка турнірної таблиці зумів за 37 матчів забити вісім разів та віддати ще п’ять гольових передач.

Зрештою, навіть керівництво "зебренят" в особі технічного директора П’єрпаоло Маріно не намагається приховати той факт, що за підсумками поточного трансферного вікна аргентинський виконавець із великою часткою ймовірності змінить клуб.

"Буде дуже важко втримати Науеля Моліну цього літа — занадто багато клубів ним цікавляться", — заявив Маріно в одному з останніх інтерв’ю.

Саме тому Удінезе вже зараз вирішив застрахувати себе від втрати ключового виконавця за рахунок, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, гравця лівого флангу португальської Браги Леонардо Бути, якому сьогодні, 5 червня, виповнилося 20 років.

У цьому сезоні вихованець лісабонської Бенфіки зіграв у п’яти матчах.