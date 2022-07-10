Португалия

Каталонці продали футболіста із правом зворотного викупу.

Лісабонський Спортінг найближчим часом поповнить свій склад черговим новачком.

Ним стане нападник каталонської Барселони Франсішку Трінкан, повідомляє Ніколо Скіра. Контракт буде підписано до літа 2027 року. Очікується, що португальці заплатять за форварда 10 млн євро.

Відзначається, що каталонський клуб матиме першочергове право зворотного викупу Трінкана.

Минулий сезон Трінкан провів у стані Вулвергемптону, де за 30 матчів зміг забити три м'ячі та віддати одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що Спортінг продасть Нуну Мендеша до ПСЖ.