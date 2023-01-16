Захисник може й надалі виступати за "драконів".
Пепе, getty images
16 січня 2023, 21:59
Порту планує запропонувати досвідченому захиснику Пепе новий контракт вже найближчим часом, повідомляє видання MaisFutebol.
Стверджується, що керівництво португальського клубу хоче підписати нову угоду до літа 2025 року.
Цікаво, що на момент завершення потенціального контракту португальському захиснику буде 42 роки. Зараз йому 39, а незабаром вже буде 40.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Роналду запропонував Ан-Насру підписати Пепе.