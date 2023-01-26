Півзахисник матиме зиск із того, що залишився в Португалії.
Енцо Фернандес, goal.com
26 січня 2023, 09:39
Збірна Аргентини провела зразковий виступ на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, здобувши головний трофей, що в свою чергу збільшило попит на гравців команди Ліонеля Скалоні на трансферному ринку.
Зокрема, шаленим попитом користується центральний півзахисник лісабонської Бенфіки Енцо Фернандес, за яким тривалий час полював лондонський Челсі.
Однак і запити в "орлів" відносно вартості свого гравця теж відповідні – не менше 120 млн євро хоче отримати Бенфіка від його трансферу.
Зрештою, перемовини поміж клубами зайшли до глухого кута, і оскільки більше варіантів продажу Бенфіка не мала, то можна вважати, що Енцо й надалі буде залишатись її гравцем.
На такий випадок, як повідомляє іспанська преса, у керівництва лісабонського колективу знайшовся відповідний грошовий бонус для гравця в розмірі 2 млн євро.
У поточному сезоні новоспечений чемпіон світу забив чотири голи та віддав сім гольових передач у 28 матчах.