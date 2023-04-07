Португалия

Лідери чемпіонату Португалії зіграли очний поєдинок.

У рамках 27 туру чемпіонату Португалії зустрічались два лідери — Бенфіка приймала Порту.

Автогол воротаря Діогу Кошти на десятій хвилині гри вивів Бенфіку уперед. Проте на 45 хвилині Урібе рахунок зрівняв. За мить Галену вивів Порту уперед, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

У другому таймі була досить рівна гра з невеликою кількістю моментів. Проте свій єдиний шанс Порту реалізував. Таремі ідеальним ударом послав м'яч у лівий нижній кут воріт Влаходімоса — перемога Порту 2:1.

Бенфіка продовжує лідерство у таблиці чемпіонату із 71 набраним пунктом. Порту має 64 бали та випереджає Брагу на 5 очок.

Бенфіка — Порту 1:2

Голи: Кошта, 10 — Урібе, 45, Таремі, 54

Бенфіка: Влаходімос — Ба (Жілберту, 26), Антоніо, Отаменді, Грімальдо — Флорентіну (Нерес, 57), Шикіньо, Маріу, Сілва (Муса, 87), Аурснес — Рамуш.

Порту: Кошта — Венделл (Мартінес, 71), Маркано, Пепе, Манафа (Жуан, 56, Матінес, 72) — Галену, Урібе, Груїч (Еустакіо, 56), Отавіу — Пепе, Таремі (Кардосу, 88).

Попередження: Антоніо, Флорентіну, Таремі, Урібе, Груїч, Отавіу, Манафа.