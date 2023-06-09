Талант Феєнорда, схоже, продовжить кар'єру у Португалії.
Оркун Кекчю, getty images
09 червня 2023, 12:57
Центральний півзахисник Феєнорда Оркун Кекчю близький до того, щоб змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно та вирушити до чемпіонату Португалії. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, лісабонська Бенфіка знаходиться за крок від підписання 22-річного турка.
Стверджується, що з гравцем уже погоджено умови особистого контракту до 2028 року.
Цього сезону Кекчю провів за Фєєнорд 46 поєдинків, у яких він забив 12 голів і віддав 5 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює турецького хавбека у 30 мільйонів євро.