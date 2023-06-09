Португалия

Талант Феєнорда, схоже, продовжить кар'єру у Португалії.

Центральний півзахисник Феєнорда Оркун Кекчю близький до того, щоб змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно та вирушити до чемпіонату Португалії. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, лісабонська Бенфіка знаходиться за крок від підписання 22-річного турка.

Стверджується, що з гравцем уже погоджено умови особистого контракту до 2028 року.

Цього сезону Кекчю провів за Фєєнорд 46 поєдинків, у яких він забив 12 голів і віддав 5 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює турецького хавбека у 30 мільйонів євро.