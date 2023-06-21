Португалия

Аргентинський форвард повертається туди, де все й починалось для нього в Європі.

Досвідчений аргентинський нападник Анхель Ді Марія має за плечима видовищну професійну кар’єру, під час якої він устиг пограти за Росаріо на батьківщині, тоді як в Європі його знають за виступами в складі лісабонської Бенфіки, мадридського Реала, англійського Манчестер Юнайтед, французького Парі Сен-Жермен та туринського Ювентуса.

Саме в складі "зебр" 35-річний виконавець і проводив останній футбольний рік, зігравши 40 матчів, у яких йому вдалось відзначитись вісьмома голами та сімома гольовими передачами.

Однак угода з "бьянконері" була короткостроковою, тож після її завершення аргентинець міг вільно обирати собі наступний клуб, вирішивши в підсумку повернутись туди, де й починав свій шлях у Європі.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, після 13 років розлуки, Ді Марія та Бенфіка знову возз’єднаються на правах річної угоди.

Найближчими днями про перехід Анхеля буде оголошено офіційно.