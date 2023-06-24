Португалия

Аргентинець підпише короткостроковий контракт до червня 2024 року.

Атакуючий півзахисник туринського Ювентуса Анхель Ді Марія вирішив не продовжувати угоди зі своїм поточним клубом, яка спливає цього літа, та повернутися до чемпіонату Португалії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, лісабонська Бенфіка планує офіційно оголосити про підписання 35-річного аргентинця вже наступного тижня.

Між португальським клубом та Ді Марією існує усна домовленість про те, що гравець підпише контракт до червня 2024 року. Дві сторони очікують завершити перехід наступного тижня, оскільки всі документи вже готові.

У складі Ювентуса минулого сезону Анхель Ді Марія встиг провести 40 матчів, забивши вісім голів та віддавши сім гольових передач.