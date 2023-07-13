Португалия

Віктор Йокерес перейшов до португальського гранду.

Спортінг Лісабон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Віктора Йокереса, права на якого раніше належали Ковентрі Сіті.

25-річний шведський форвард підписав із португальським клубом контракт, який буде розраховано до літа 2028 року.

За неофіційною інформацією, перехід Йокереса коштував Спортінгу 24 мільйони євро, що стало рекордним трансфером в історії клубу.

У минулому сезоні Чемпіоншипу Віктор Йокерес провів за Ковентрі 46 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 21 гол та віддав 10 результативних передач.