Португальський Ешторіл у своєму Instagram оголосив про підписання контракту з вихованцем донецького Шахтаря Максимом Деркачем.

18-річний українець дістався португальському клубу безкоштовно, бо мав статус вільного агента.

Минулого сезону Деркач виступав за юнацьку команду "гірників".

Зазначається, що свої виступи Деркач розпочне з молодіжної команди Ешторіла U-23.

За підсумками минулого сезону Ешторіл посів 14 місце у чемпіонаті Португалії.