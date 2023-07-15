18-річний українець спочатку виступатиме за молодіжну команду.
Максим Деркач, ФК Ешторіл
15 липня 2023, 18:59
Португальський Ешторіл у своєму Instagram оголосив про підписання контракту з вихованцем донецького Шахтаря Максимом Деркачем.
18-річний українець дістався португальському клубу безкоштовно, бо мав статус вільного агента.
Минулого сезону Деркач виступав за юнацьку команду "гірників".
Зазначається, що свої виступи Деркач розпочне з молодіжної команди Ешторіла U-23.
За підсумками минулого сезону Ешторіл посів 14 місце у чемпіонаті Португалії.