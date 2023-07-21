Португалия

Молодий хавбек продовжить кар'єру в Португалії.

Центральний півзахисник каталонської Барселони Ніко Гонсалес у поточне трансферне вікно стане гравцем Порту. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, португальський гранд домовився із "блаугранас" щодо трансферу 21-річного іспанця.

Відзначається, що на користь Барселони в угоду буде включено пункт про можливість зворотного викупу гравця.

У минулому сезоні Ніко Гонсалес виступав на правах оренди за Валенсію, зігравши 26 поєдинки, забивши один гол та віддавши один асист.