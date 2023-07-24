Португалия

Португальський клуб розглядає можливість орендувати футболіста.

Бенфіка розглядає можливість повернення Жоау Феліша, повідомляє AS.

За інформацією джерела, якщо футболіст не знайде нового клубу до закриття трансферного вікна, Бенфіка готова зробити пропозицію про повернення.

При цьому наголошується, що Бенфіка не зможе дозволити собі трансфер Феліша та зарплату гравця, проте клуб розраховує, що до кінця трансферного вікна Атлетіко піде на поступки.

Раніше Жоау Феліш в інтерв'ю заявив про бажання перейти до Барселони, а в Атлетіко це сприйняли як прояв неповаги до клубу.