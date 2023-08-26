Португалія

Іспанський латераль повинен змінити клуб.

Спортінг підписав контракт з Іваном Фреснедою з Вальядоліда - повідомляє журналіст Маттео Моретто.

9 мільйонів євро складе основна сума, 3 мільйони євро бонусів та 10% умова його подальшого продажу.

Крайній захисник вилетів разом з Вальядолідом повз Ла Лігу і планує перейти в абсолютно нову для себе команду.

Їм цікавилися багато клубів, серед яких Боруссія Дортмунд, Барселона та Арсенал, попередньої кампанії він прийняв участь у 24 матчах в усіх можливих турнірах.