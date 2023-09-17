Португалія

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 16 вересня 2023 року, 22:30.

Напередодні відбувався матч п’ятого туру Ліги Португалії, у якому лісабонська Бенфіка гостювала у середняка національної першості Візели.

Ця зустріч стала дебютною для українського воротаря Анатолія Трубіна з моменту його трансферу до складу "орлів", і розпочиналась вона для гостей дуже вдало.

Ще до завершення першого тайму Бенфіка оформила перевагу в два м’ячі, тож у подальшому грала дещо легковажно, що й призвело до фолу Фередріка Аурснеса у власному штрафному, після чого Трубін пропустив із пенальті.

Але на підсумковий успіх столичного колективу це не вплинуло.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Візела — Бенфіка в 5 турі Ліги Португалії:

Візела — Бенфіка 1:2

Голи: Саму, 70 (з пенальті) – Муса, 9, Ді Марія, 39.

Візела: Бунтич — Кошта, Вілсон, Андерсон, Матеус Перейра — Кантільйо (Насіменто, 70), Буснич (Жардел, 86) — Морейра (Соро, 58), Саму, Лакава (Сен-Люс, 58) — Ессенде.

Бенфіка: Трубін — Ба, Отаменді, А. Сілва, Аурснес — Кекчю (Шикінью, 71), Невеш — Ді Марія (Нерес, 86), Р. Сілва, Маріу (Флорентіну, 90+4) — Муса (Кабрал, 86).

Попередження: Матеус Перейра, Вілсон — Аурснес.