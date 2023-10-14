Португалія

Вінгер є вихованцем аргентинського Росаріо Сентраль.

В аргентинському Росаріо Сентраль впевнені у поверненні до клубу правого вінгера Анхеля Ді Марії, передає Estadio 3.

Спортивний директор Федеріко Луссенгофф виступив на радіо, заявивши, що він говорив з аргентинським гравцем Бенфіки. Контракт Ді Марії з "орлами" втрачає чинність у липні 2024 року, і хоча лісабонці мають опцію його продовження ще на рік, у Росаріо вже готуються приймати свого вихованця.

"Ми готуємо клуб, щоб він приїхав і почувався комфортно", — сказав Луссенгофф.

Саме з Росаріо Сентраль Ді Марія перебрався до Європи у липні 2007 року. Тоді Бенфіка віддала за нього 8 мільйонів євро. За даними transfermarkt, на рахунку вінгера 39 матчів за основну команду, яка представляє його рідне місто.