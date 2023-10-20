Португалія

Українець не зіграв проти Лузітанії.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Португалії Лузітанія (4-й португальський дивізіон) приймала лісабонську Бенфіку. Гості спокійно здолали значно слабшого на папері суперника.

Українського голкіпера Анатолія Трубіна цього разу не було у рамці воріт "орлів", але вони очікувано впоралися зі своїм суперником і без нього. Замість ексгравця Шахтаря на полі знаходився 21-річний португалець Самуел Соареш.

Лузітанія — Бенфіка 1:4

Голи: Феррара, 45 (пен.) — Маріу, 9, Р. Сілва, 36, Кабрал, 68, Говея, 87

Попередження: Бесса, 82 — Еурснес, 44

Наразі невідомо, хто стане наступним суперником Бенфіки у цьому турнірі, так як матчі 1/32 фіналу триватимуть до кінця 22 жовтня.