Португалія

Завершився матч чемпіонату Португалії.

У рамках десятого туру Бенфіка вирушила на виїзд до Шавіша — аутсайдера цього сезону.

Гості зуміли здолати господарів, відправивши до їхніх воріт два голи. Зазначимо, що Анатолій Трубін зберіг свої ворота сухими.

Крім того, Шавіш шість разів бив по воротах українця, проте жодного разу у площину команда так і не влучила.

Шавіш – Бенфіка 0:2

Голи: Кабрал, 59, Жоау Маріу, 80 (пен).

Вилучений: Моргадо, 79 (Шавіш).