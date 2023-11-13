Суперник із 51-ї хвилини перебував у меншості.
Getty Images
13 листопада 2023, 00:39
У рамках 11 туру чемпіонату Португалії Бенфіка на своєму полі приймала Спортінг. У стартовому складі вийшов голкіпер Анатолій Трубін.
Українець не зумів зберегти свої ворота сухими, пропустивши на 45-й хвилині гри.
На 51-й хвилині Ігнасіу у складі Спортінга отримав вилучення (друга жовта), внаслідок чого гості залишились у меншості.
Незважаючи на перевагу, Бенфіка не могла її реалізувати у забиті голи. До того моменту, поки не настав компенсований час.
Господарі не лише відігралися, а й вирвали перемогу завдяки голам на 94 та 97 хвилинах.
Бенфіка - Спортінг Лісабон 2:1
Голи: Невеш, 90+4, Тенгестедт, 90+7 – Дьокереш, 45.
Вилучений: Інасіу, 51.
Зазначимо, що завдяки цій перемозі Бенфіка вийшла на перше місце у чемпіонаті.