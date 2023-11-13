Португалія

Суперник із 51-ї хвилини перебував у меншості.

У рамках 11 туру чемпіонату Португалії Бенфіка на своєму полі приймала Спортінг. У стартовому складі вийшов голкіпер Анатолій Трубін.

Українець не зумів зберегти свої ворота сухими, пропустивши на 45-й хвилині гри.

На 51-й хвилині Ігнасіу у складі Спортінга отримав вилучення (друга жовта), внаслідок чого гості залишились у меншості.

Незважаючи на перевагу, Бенфіка не могла її реалізувати у забиті голи. До того моменту, поки не настав компенсований час.

Господарі не лише відігралися, а й вирвали перемогу завдяки голам на 94 та 97 хвилинах.

Бенфіка - Спортінг Лісабон 2:1

Голи: Невеш, 90+4, Тенгестедт, 90+7 – Дьокереш, 45.

Вилучений: Інасіу, 51.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі Бенфіка вийшла на перше місце у чемпіонаті.