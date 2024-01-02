Португалія

У подальшому клуб планує відбити на продажі гравця значно більші кошти.

Португальські клуби відомі у всьому світі як одні з найбільш успішних інвесторів у перспективних футболістів.

Лісабонська Бенфіка в цьому плані є чи не найбільш еталонним прикладом цієї моделі заробітку й тому чергове трансферне вікно "орли" планують супроводити ще одним придбанням "на виріст".

Бразильський нападник Сантоса Маркос Леонардо — чергова ціль португальського гранду.

У свої 20 років цей гравець уже встиг зіграти за "дорослу" команду 168 матчів, забивши 54 голи та віддавши 11 гольових передач.

Його контракт завершується ще не скоро — у 2026 році, але Бенфіка вже зараз готова дати за футболіста 20 млн євро, хоча його вартість оцінюють в усі 25 млн євро.

Додатково "орли" запропонували гравцеві п’ятирічний контракт і наразі очікують від нього на відповідь.

У минулому сезоні Леонардо за 49 матчів забив 21 гол та віддав чотири гольові передачі.