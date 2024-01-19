Португалець може невдовзі поповнити склад Вільярреала.
Гонсалу Гедеш, Getty Images
19 січня 2024, 14:25
Лівий вінгер Вулвергемптона Гонсалу Гедеш достроково залишить Бенфіку, за яку він виступав на правах оренди, передає журналіст Фабріціо Романо.
Лісабонці вирішили розірвати орендну угоду з 27-річним португальцем. До підписання Гедеша дуже близький Вільярреал.
Повідомляється, що іспанський клуб вже домовився з Вулвз, тому гравець невдовзі проходитиме медогляд перед трансфером.
У цьому сезоні Гедеш встиг взяти участь у 14 матчах Бенфіки у всіх турнірах, відзначившись 2 асистами.
Контракт вінгера з Вулвергемптоном розраховано до кінця червня 2027 року.
Нагадаємо, що перш ніж перебратися до Англії влітку 2022 року, португалець протягом п'яти сезонів представляв Валенсію.