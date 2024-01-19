Португалія

Португалець може невдовзі поповнити склад Вільярреала.

Лівий вінгер Вулвергемптона Гонсалу Гедеш достроково залишить Бенфіку, за яку він виступав на правах оренди, передає журналіст Фабріціо Романо.

Лісабонці вирішили розірвати орендну угоду з 27-річним португальцем. До підписання Гедеша дуже близький Вільярреал.

Повідомляється, що іспанський клуб вже домовився з Вулвз, тому гравець невдовзі проходитиме медогляд перед трансфером.

У цьому сезоні Гедеш встиг взяти участь у 14 матчах Бенфіки у всіх турнірах, відзначившись 2 асистами.

Контракт вінгера з Вулвергемптоном розраховано до кінця червня 2027 року.

Нагадаємо, що перш ніж перебратися до Англії влітку 2022 року, португалець протягом п'яти сезонів представляв Валенсію.