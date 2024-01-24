Португалія

Фінал турніру відбудеться наприкінці січня.

У рамках 1/2 фіналу Кубка ліги Бенфіка прийматиме Ешторіл на Ештадіу да Луж. Лісабонці вже оголосили свій стартовий склад на поєдинок.

Очікувано, у рамці воріт "орлів" на сьогоднішню зустріч опинився українець Анатолій Трубін.

Гравець спробує допомогти своїй команді досягти фіналу турніру (відбудеться у суботу, 27 січня), де на свого суперника вже чекає Брага.

Нагадаємо, матч Бенфіка — Ешторіл розпочнеться о 21:45 за київським часом.