Фінал турніру відбудеться наприкінці січня.
Анатолій Трубін, Getty Images
24 січня 2024, 20:52
У рамках 1/2 фіналу Кубка ліги Бенфіка прийматиме Ешторіл на Ештадіу да Луж. Лісабонці вже оголосили свій стартовий склад на поєдинок.
Очікувано, у рамці воріт "орлів" на сьогоднішню зустріч опинився українець Анатолій Трубін.
Гравець спробує допомогти своїй команді досягти фіналу турніру (відбудеться у суботу, 27 січня), де на свого суперника вже чекає Брага.
Нагадаємо, матч Бенфіка — Ешторіл розпочнеться о 21:45 за київським часом.