Португалія

Не найкращий матч для українського голкіпера.

У рамках 24-го туру чемпіонату Португалії Порту на своєму полі приймав Бенфіку.

Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі на цей поєдинок і пропустив п'ять голів. При цьому, раніше його антирекордом було пропустити три м'ячі під час одного матчу.

Як мінімум в одному з голів є помилка українського голкіпера.

Зазначимо, що за весь час у Бенфіці Трубін пропустив 34 голи в 35 іграх за лісабонський клуб. Також у його активі 13 сухих зустрічей.

Порту - Бенфіка 5:0

Голи: Галено, 20, 44, Венделл, 55, Пепе, 75, Лоудер, 90.