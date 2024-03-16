39-річний Кріштіану в заявці.
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16 березня 2024, 10:17
Оголошено склад збірної Португалії на товариські ігри зі Швецією та Словенією. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Португалії.
Список викликаних Роберто Мартінесом гравців виглядає наступним чином:
Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон), Руй Патрісіу (Рома).
Захисники: Антоніу Сілва, Жоау Маріу (обидва Бенфіка), Данілу Перейра, Нуну Мендеш (обидва ПСЖ), Діогу Лейте (Уніон), Гонсалу Інасіо (Спортінг), Жоау Канселу (Барселона), Діогу Дало (Манчестер Юнайтед), Пепе (Порту), Нелсон Семеду, Тоті Гомеш (обидва Вулвергемптон), Рафаел Геррейру (Баварія), Рубен Діаш (Манчестер Сіті).
Півзахисники: Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Пальінья (Фулгем), Жоау Невеш (Бенфіка), Матеуш Нунеш, Бернарду Сілва (обидва Манчестер Сіті), Отавіо (Аль-Наср), Вітінья (ПСЖ), Брума (Брага).
Нападники: Кріштіану Роналду (Аль-Наср), Франсішку Трінкау (Спортінг), Франсішку Консейсау (Порту), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Жоау Феліш (Барселона), Жота Сілва (Віторія), Рафаел Леау (Мілан).
Матч зі шведською національною командою відбудеться 21-го березня, зі словенською – 26-го березня.