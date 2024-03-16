Португалія

39-річний Кріштіану в заявці.

Оголошено склад збірної Португалії на товариські ігри зі Швецією та Словенією. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Португалії.

Список викликаних Роберто Мартінесом гравців виглядає наступним чином:

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон), Руй Патрісіу (Рома).

Захисники: Антоніу Сілва, Жоау Маріу (обидва Бенфіка), Данілу Перейра, Нуну Мендеш (обидва ПСЖ), Діогу Лейте (Уніон), Гонсалу Інасіо (Спортінг), Жоау Канселу (Барселона), Діогу Дало (Манчестер Юнайтед), Пепе (Порту), Нелсон Семеду, Тоті Гомеш (обидва Вулвергемптон), Рафаел Геррейру (Баварія), Рубен Діаш (Манчестер Сіті).