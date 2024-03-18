Португалія

Захисник дав свій коментар.

Фулбек Барселони Жоау Канселу, права на якого належать Манчестер Сіті, висловився про свої подальші плани.

"На даний момент мені нічого не говорили, але я сподіваюся, що зможу залишитися. Я роблю все, щоб це сталося. Я правда був би радий пограти за Бенфіку, але я хочу провести ще пару-трійку років тут.

Незважаючи на те, що у клубу є фінансові проблеми, я радий тут перебувати. Це перший клуб після Бенфіки, який завжди мені подобався. Я перебуваю там, де завжди хотів опинитися", — цитує Канселу Relevo.

У поточному сезоні Канселу забив 4 голи і віддав 4 результативні передачі в 32 матчах Барселони у всіх турнірах.