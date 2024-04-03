Лісабонський Спортінг зустрінеться в фіналі з переможцем протистояння Гімарайнш — Порту.
Анатолій Трубін, Getty Images
03 квітня 2024, 00:45
У другому півфінальному матчі Кубка Португалії лісабонська Бенфіка зустрілася з лісабонським Спортінгом.
Перша зустріч цих команд завершилася перемогою "левів" з рахунком 2:1, тому Бенфіці потрібна була тільки перемога для продовження участі в турнірі.
Втім, й цього разу "орлам" не вдалося перемогти принципового суперника, а фінальний зафіксував результативну нічию 2:2, тому Спортінг вийшов до фіналу Кубка Португалії.
Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін традиційно вийшов у стартовому складі, але, на жаль для його команди, вона завершує виступи в турнірі за крок до фіналу.
Бенфіка Лісабон — Спортінг Лісабон 2:2 (перший матч — 1:2)
Голи: Отаменді, 53, Рафа Сілва, 64 - Х'юлманд, 47, Пауліньо, 55