Португалія

Український голкіпер пропустив два голи у свої ворота.

У центральному матчі 28-го туру чемпіонату Португалії між собою зустрічалися Спортінг і Бенфіка.

До старту поєдинку Спортінг випереджав Бенфіку на одне очко в боротьбі за чемпіонство, а також мав гру в запасі.

У стартовому складі за Бенфіку вийшов український голкіпер Анатолій Трубін, який пропустив два голи.

Зрештою, Спортінг вирвав перемогу в компенсований час, тим самим значно зменшивши шанси Бенфіки на чемпіонство за підсумками сезону.

Спортінг – Бенфіка 2:1

Голи: Катаму 1, 90+1 – Ба 45+3.

Спортінг: Ізраель – Сен-Жюст, Коатес, Інасіу (Діоманде 72) – Катаму, Г’юлманд (Коіндреді 80), Моріта (Браганса 54), Реїс – Трінкау (Паулінью 80), Дьокореш, Гонсалвеш (Едвардс 72).

Бенфіка: Трубін – Ба, Антоніо Сілва, Отаменді, Аурснес – Флорентіну, Невес – Ді Марія, Рафа Сілва (Маркос Леонардо 90+3), Давід Нерес (Кокджу 90+3) – Тенгстедт (Кабрал 71).

Попередження: Катаму 4, Г’юлманд 27, Сантуш (за межами поля) 90+1, Паулінью 90+6 – Отаменді 27, Давід Нерес 39, Ба 45+3, Тенгстедт 74 (за межами поля), Аурснес 85, 90+9.

Вилучення: Аурснес 90+9 (друга жовта).