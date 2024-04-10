Португалія

Хасан Четінкая натякнув на можливий відхід свого клієнта на тлі чуток про Аморіма та Ліверпуль.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що поточний головний тренер лісабонського Спортінга Рубен Аморім може очолити Ліверпуль наприкінці поточного сезону замість Юргена Клоппа.

Футбольний агент Хасан Четінкая, який представляє інтереси ключового форварда "львів" Віктора Дьокереша, висловився про можливий відхід свого клієнта.

"Віктору буде важко залишитися в Спортінгу, якщо Рубен Аморім вирішить залишити клуб.

Минулого літа у нас було вісім пропозицій щодо Дьокереша, і він вирішив приєднатися до Спортінга заради роботи з Аморімом", — цитує слова агента 25-річного шведського форварда Record.

Контракт Віктора Дьокереша зі Спортінгом розраховано до кінця червня 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює його у 55 мільйонів євро, а клаусула в його угоді складає 100 мільйонів євро.

У поточному сезоні швед взяв участь у 42 матчах лісабонців у всіх турнірах, відзначившись 36 голами і 15 асистами.