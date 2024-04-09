Англія

Ліверпуль досяг принципової домовленості з фахівцем.

Головний тренер Спортінга Рубен Аморім очолить Ліверпуль після відходу Юргена Клоппа, стверджує інсайдер Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, Ліверпуль досяг з Аморімом усної принципової домовленості. Рубен хоче приєднатись до мерсисайдців у наступному сезоні.

Португалець підпише контракт до 2027 року. Перемовини між Ліверпулем та Спортінгом тривають. Також на Аморіма претендує Баварія.

Чинний контракт тренера зі Спортінгом розрахований до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, Рубен Аморім очолив Спортінг у березні 2020 року. Під його керівництвом клуб виграв чемпіонат Португалії (2020/2021), два Кубки (2020/2021, 2021/2022) та Суперкубок Португалії (2021/2022).

Наразі "леви" лідирують у чемпіонаті Португалії, випереджаючи Бенфіку на чотири пункти та маючи одну гру в запасі.