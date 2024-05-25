А ще на початку року міг опинитись у одному з провідних європейських чемпіонатів.
Рафа Сілва, Getty Images
25 травня 2024, 08:27
Португальський нападник Рафаель Алешандре Фернандеш Феррейра да Сілва, більш відомий широкому загалу, як Рафа Сілва, віддав лісабонській Бенфіці вісім останніх років своєї професійної кар’єри.
Однак цього літа 31-річний виконавець вирішив, що для нього настав час змінити місце роботи й оголосив про відхід із клубу в якості вільного агента.
Проте на цьому кар’єра португальця не завершилась — його агенти побачили, які показники заробітної платні можуть запропонувати представники Саудівської Аравії, тож питання подальших виступів гравця зникли самі по собі.
Аш-Шабаб запропонував Сілві підписати контракт до 2027 року й найближчим часом цей перехід має бути остаточно завершеним.
За Бенфіку Рафа відіграв 326 матчів, забив 94 голи та віддав 79 гольових передач. Із них 22 + 15 — у 52 іграх цього сезону.