Португалія

А ще на початку року міг опинитись у одному з провідних європейських чемпіонатів.

Португальський нападник Рафаель Алешандре Фернандеш Феррейра да Сілва, більш відомий широкому загалу, як Рафа Сілва, віддав лісабонській Бенфіці вісім останніх років своєї професійної кар’єри.

Однак цього літа 31-річний виконавець вирішив, що для нього настав час змінити місце роботи й оголосив про відхід із клубу в якості вільного агента.

Проте на цьому кар’єра португальця не завершилась — його агенти побачили, які показники заробітної платні можуть запропонувати представники Саудівської Аравії, тож питання подальших виступів гравця зникли самі по собі.

Аш-Шабаб запропонував Сілві підписати контракт до 2027 року й найближчим часом цей перехід має бути остаточно завершеним.

За Бенфіку Рафа відіграв 326 матчів, забив 94 голи та віддав 79 гольових передач. Із них 22 + 15 — у 52 іграх цього сезону.