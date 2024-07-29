Португалія

Навряд чи Європа може собі дозволити втрату такого якісного голкіпера.

Португальський воротар Діогу Кошта провів відмінний чемпіонат Європи-2024 в складі своєї національної команди, після чого має готуватись до початку нового клубного сезону та вирішувати пов’язані з цим нагальні питання.

Одне з них — чи залишатись у португальському Порту, бо від аравійського фонду PIF на адресу 24-річного виконавця вже надійшла пропозиція з "дуже високим рівнем зарплатні", як повідомляють ЗМІ.

Зокрема, ідеться про зацікавленість Аль-Іттіхада в його послугах.

Наразі сам голкіпер узяв павзу для відповіді на цей запит, тоді як умови "драконів" максимально прозорі — 75 млн євро, відповідно до клаусули, і можна починати перемовини.

Контракт Кошти з нинішнім клубом діє до 2027 року.

За минулий сезон Діогу провів 45 матчів, пропустив 38 голів та 17 разів відіграв "на нуль".