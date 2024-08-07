Португалія

Туринці хочуть продати футболіста, але з умовами.

Португальський центральний захисник Тіагу Джало долучився до складу туринського Ювентуса взимку цього року за 5,1 млн євро із французького Лілля.

Однак за пів року 24-річний виконавець устиг відіграти всього 16 хвилин, тоді як до цього в розташуванні "догів" лікувався від наслідків розриву хрестоподібної зв’язки.

А вже цього літа "б’янконері" роздумують над його продажем.

Проте Юве при цьому хоче залишити гравця в межах Італії та забезпечити собі фіксовану вартість викупу.

Під такі умови точно не підпадає португальський Порту, який напередодні звернувся до туринців по гравця.

"Дракони" при цьому ще й вестимуть боротьбу з двома неназваними клубами з Франції, які також цікавляться Джало.