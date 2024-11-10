Португалія

Другий поспіль непростий матч для лісабонських "орлів".

У рамках 11-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка прийматиме Порту на Ештадіу да Луж у Лісабоні.

Баварія — Бенфіка 1:0 Відео гола та огляд матчу 06.11.2024

Місце в стартовому складі колективу Бруну Лаже вкотре знайшлося й для Анатолія Трубіна.

Протягом цієї кампанії 23-річний українець уже взяв участь у 14-ти поєдинках Бенфіки в усіх турнірах, пропустивши 11 голів і шість разів зберігши свої ворота "сухими".

Свою основну 11-ку оголосив і Порту під керівництвом Вітора Бруну.

Матч розпочнеться о 22:45.