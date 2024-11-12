Португалія

Керманич Аль-Хіляля отримав нагороду на батьківщині.

Напередодні Португальська федерація футболу провела урочисту подію, приводом для якої стало вручення відзнак гравцям та тренерам за внесок у розвиток футболу в країні та за її межами.

Зокрема, нагороду отримав і 70-річний фахівець Жорже Жезуш, який зараз працює на чолі аравійського Аль-Хіляля й має на своєму рахунку серію з 34 матчів без поразок.

"Це особливий день для мене, не тільки через нагороду, але й тому, що я бачу перед собою людей, які були частиною мого розвитку як тренера та гравця. Тут присутні багато гравців, багато президентів клубів, із якими я працював.

Ця футбольна індустрія, яку ми, португальці, поширюємо по всьому світу, з гравцями, тренерами тощо, перетворила Португалію з маленької країни з населенням лише 10 мільйонів людей, на дуже талановиту та інтелектуальну,

Говорячи про цей трофей, я впевнено кажу, що я — португалець. Я пишаюсь цим. Ці п'ять шевронів на нагороді багато говорять про історію Португалії. Це робить мені велику честь.

Ці п'ять шевронів на честь п'яти битв при Уріке, після яких Афонсу Енрікеш був проголошений першим королем Португалії. Це символ. Це символ Португалії, і я пишаюся тим, що я португалець.

Ведучий церемонії Кандіду Кошта? Коли він був моїм гравцем, я не знав, що він має такий талант! Він добре грає поза полем, а коли він був гравцем, із ним було дуже весело, він створював гарну атмосферу в роздягальні", — заявив португальський фахівець.

Жезуш, зокрема, відомий також і за досвідом роботи в Беленесеші, Бразі, Бенфіці, Спортінгу, Фламенгу та Фенербахче.