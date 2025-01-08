Португалія

Лісабонські "леви" ввосьме дісталися фіналу цього турніру.

У рамках півфіналу Кубка португальської ліги-2024/25 лісабонський Спортінг приймав Порту на Ештадіу Др. Магальяйнш Песоа в Лейрії.

Протягом першого тайму матчу команди не порадували вболівальників голами. По перерві Віктор Дьокереш вивів господарів поля вперед. Тепер на рахунку 26-річного шведського центрфорварда 31 результативний удар у 29 поєдинках всіх турнірів поточної кампанії. Його гол був вирішальним і дозволив колективу Руя Боржеша вийти до фіналу турніру, який Спортінг уже вигравав чотири рази (2018, 2019, 2021 і 2022).

Спортінг — Порту 1:0

Гол: Дьокереш, 56

Спортінг: Ісраель — Фреснеда (Куарежма, 89), Діоманде, Сен-Жюст, Рейс (Кенда, 14) — Катаму, Моріта (Сімойнш, 69), Юльманн, Араухо — Трінкан (Гардер, 89), Дьокереш

Порту: Рамуш — Фернандеш (Маріу, 74), Перес, Отавіо, Галено — Гонсалес, Еуштакіу (Гюль, 83) — Франку (Вієйра, 61), Мора (Хайме, 74), Пепе (Зайду, 60) — Агехова

Попередження: Моріта, Сімойнш, Юльманн — Вієйра, Еуштакіу, Гонсалес

Нагадаємо, у середу, 8 січня, у другому півфіналі Кубка португальської ліги Бенфіка прийматиме Брагу. Вирішальний матч заплановано на суботу, 11 січня.